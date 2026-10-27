3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|3i-Investment
|
27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen
Am 27.10.2025 wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,59 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 2,243 3i-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,17 GBP, da sich der Wert eines 3i-Papiers am 26.10.2026 auf 23,71 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 46,83 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für 3i eine Börsenbewertung in Höhe von 24,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
21.10.26
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
21.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.10.26
|FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu 3i plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,46
|1,72%