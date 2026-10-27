FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.10.2025 wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,59 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 2,243 3i-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,17 GBP, da sich der Wert eines 3i-Papiers am 26.10.2026 auf 23,71 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 46,83 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für 3i eine Börsenbewertung in Höhe von 24,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at