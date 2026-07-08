FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Aberdeen Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 2,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Aberdeen Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 4 670,715 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 788,88 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Papiers am 07.07.2026 auf 2,52 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,89 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at