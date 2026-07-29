Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Langfristige Anlage
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29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,98 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 042,864 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 536,56 GBP, da sich der Wert einer Aberdeen Group-Aktie am 28.07.2026 auf 2,49 GBP belief. Mit einer Performance von +25,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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