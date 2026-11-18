Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Aberdeen Group-Investment im Blick
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Aberdeen Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,96 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hat, hat nun 51,020 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 2,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,29 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 114,29 GBP entspricht einer Performance von +14,29 Prozent.
Der Marktwert von Aberdeen Group betrug jüngst 4,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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