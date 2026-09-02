FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aberdeen Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,65 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 606,796 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 486,65 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Papiers am 01.09.2026 auf 2,45 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +48,67 Prozent.

Am Markt war Aberdeen Group jüngst 4,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at