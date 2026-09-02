Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Lukrative Aberdeen Group-Anlage?
|
02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,65 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 606,796 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 486,65 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Papiers am 01.09.2026 auf 2,45 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +48,67 Prozent.
Am Markt war Aberdeen Group jüngst 4,51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aberdeen Group
Analysen zu Aberdeen Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aberdeen Group
|2,84
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.