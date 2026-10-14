Aberdeen Group Aktie

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WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 10:05:04

FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Aberdeen Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Aberdeen Group-Papier bei 3,37 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 296,648 Aberdeen Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 710,77 GBP, da sich der Wert einer Aberdeen Group-Aktie am 13.10.2026 auf 2,40 GBP belief. Mit einer Performance von -28,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Aberdeen Group einen Börsenwert von 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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