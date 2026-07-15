FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aberdeen Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aberdeen Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,78 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,920 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers auf 2,53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,73 GBP wert. Damit wäre die Investition 9,27 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at