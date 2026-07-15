Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Aberdeen Group-Anlage im Blick
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15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aberdeen Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,78 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,920 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers auf 2,53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,73 GBP wert. Damit wäre die Investition 9,27 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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