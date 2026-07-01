Aberdeen Group Aktie

Aberdeen Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64

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Aberdeen Group-Anlage 01.07.2026 10:04:13

FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Aberdeen Group-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Aberdeen Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,87 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 535,045 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 274,48 GBP, da sich der Wert einer Aberdeen Group-Aktie am 30.06.2026 auf 2,38 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,45 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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