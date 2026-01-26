FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Admiral Group vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Admiral Group gewesen.

Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Admiral Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,40 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hat, hat nun 378,788 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 037,88 GBP wert. Mit einer Performance von +0,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Admiral Group eine Börsenbewertung in Höhe von 8,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at