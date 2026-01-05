FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 453,926 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 289,61 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 02.01.2026 auf 31,48 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,90 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at