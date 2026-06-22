Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lohnender Admiral Group-Einstieg?
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Admiral Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Admiral Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 477,327 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 32,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 532,22 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 55,32 Prozent.
Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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