FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Admiral Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Admiral Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Admiral Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 477,327 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 32,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 532,22 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 55,32 Prozent.

Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at