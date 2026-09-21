FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien verdienen können.

Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Admiral Group-Anteile an diesem Tag bei 34,34 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,912 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 38,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,18 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,18 Prozent angezogen.

Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at