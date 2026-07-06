Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Admiral Group-Investment? 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Admiral Group-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 19,13 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,274 Admiral Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 916,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 03.07.2026 auf 36,66 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 91,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Admiral Group eine Börsenbewertung in Höhe von 11,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Admiral Group PLC

mehr Nachrichten