FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Admiral Group-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 19,13 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,274 Admiral Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 916,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 03.07.2026 auf 36,66 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 91,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Admiral Group eine Börsenbewertung in Höhe von 11,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at