Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Frühe Anlage 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.04.2023 wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Admiral Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,399 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 33,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,10 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 49,10 Prozent.

Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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