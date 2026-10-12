Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Profitabler Admiral Group-Einstieg? 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Admiral Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,02 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,163 Admiral Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (36,24 GBP), wäre das Investment nun 150,87 GBP wert. Damit wäre die Investition um 50,87 Prozent gestiegen.

Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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