Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Admiral Group-Investition 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Admiral Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Admiral Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Admiral Group-Papier an diesem Tag bei 32,04 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,121 Admiral Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,99 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 26.06.2026 auf 35,24 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,99 Prozent.

Am Markt war Admiral Group jüngst 10,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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