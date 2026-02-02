FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie gebracht.

Am 02.02.2023 wurde das Admiral Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,00 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,348 Admiral Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,57 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 30.01.2026 auf 27,50 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,57 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 8,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at