Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Frühe Anlage 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Admiral Group gewesen.

Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 29,73 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 336,363 Admiral Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 346,88 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 13.11.2026 auf 39,68 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,47 Prozent.

Zuletzt verbuchte Admiral Group einen Börsenwert von 12,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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