Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Frühe Anlage
|
16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 29,73 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 336,363 Admiral Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 346,88 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 13.11.2026 auf 39,68 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,47 Prozent.
Zuletzt verbuchte Admiral Group einen Börsenwert von 12,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLC
Analysen zu Admiral Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|48,06
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.