Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Performance im Blick
|
02.11.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Admiral Group-Anteile letztlich bei 32,76 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,053 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 38,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,25 GBP wert. Mit einer Performance von +18,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Admiral Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,84 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.10.26
|FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Admiral Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|46,68
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.