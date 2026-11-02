FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Admiral Group-Anteile letztlich bei 32,76 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,053 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 38,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,25 GBP wert. Mit einer Performance von +18,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Admiral Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,84 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at