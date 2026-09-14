Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lohnendes Admiral Group-Investment?
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Admiral Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Admiral Group-Papier an diesem Tag bei 24,25 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 412,371 Admiral Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 37,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 612,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,12 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Admiral Group eine Marktkapitalisierung von 11,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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