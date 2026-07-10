FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Airtel Africa-Aktionäre

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Airtel Africa am 09.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,05 GBP je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. 183,57 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 179,51 Mio. GBP angesetzt wurde.

Airtel Africa- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Airtel Africa-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 3,22 GBP in den Feierabend. Heute wird der Airtel Africa-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Airtel Africa-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Die Airtel Africa-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,56 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 2,96 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Airtel Africa-Kurs via London 206,58 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 1 065,49 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Airtel Africa

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,08 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,76 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Airtel Africa

Airtel Africa ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 11,642 Mrd. GBP. Airtel Africa weist aktuell ein KGV von 24,83 auf. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Airtel Africa einen Umsatz von 4,787 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,14 GBP.

Redaktion finanzen.at