Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 13.05.2026 10:04:04

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Airtel Africa-Investment gewesen.

Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Aktie betrug an diesem Tag 0,79 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hat, hat nun 126,342 Anteile im Depot. Die gehaltenen Airtel Africa-Aktien wären am 12.05.2026 522,80 GBP wert, da der Schlussstand 4,14 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 422,80 Prozent angezogen.

Der Airtel Africa-Wert an der Börse wurde auf 15,32 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airtel Africa

mehr Nachrichten