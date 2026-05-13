FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Airtel Africa-Investment gewesen.

Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Aktie betrug an diesem Tag 0,79 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hat, hat nun 126,342 Anteile im Depot. Die gehaltenen Airtel Africa-Aktien wären am 12.05.2026 522,80 GBP wert, da der Schlussstand 4,14 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 422,80 Prozent angezogen.

Der Airtel Africa-Wert an der Börse wurde auf 15,32 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at