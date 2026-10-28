FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airtel Africa-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Airtel Africa-Aktie bei 1,11 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 89,952 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Airtel Africa-Aktien wären am 27.10.2026 248,99 GBP wert, da der Schlussstand 2,77 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 148,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 10,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at