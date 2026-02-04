FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.02.2025 wurde das Airtel Africa-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,46 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 683,527 Airtel Africa-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 2 214,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,24 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 214,63 GBP entspricht einer Performance von +121,46 Prozent.

Alle Airtel Africa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at