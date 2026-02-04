Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Airtel Africa-Anlage? 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2025 wurde das Airtel Africa-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,46 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 683,527 Airtel Africa-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 2 214,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,24 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 214,63 GBP entspricht einer Performance von +121,46 Prozent.

Alle Airtel Africa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airtel Africa

mehr Nachrichten