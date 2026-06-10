Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Frühe Investition
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Airtel Africa-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,78 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 290,323 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.06.2026 4 480,00 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,47 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 348,00 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 12,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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