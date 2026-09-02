Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Profitables Airtel Africa-Investment?
|
02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingebracht
Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,94 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Airtel Africa-Aktie investiert, befänden sich nun 1 069,519 Airtel Africa-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 659,89 GBP wert. Damit wäre die Investition um 265,99 Prozent gestiegen.
Airtel Africa wurde am Markt mit 12,09 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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