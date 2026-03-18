Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Frühe Anlage
|
18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Airtel Africa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Anteile betrug an diesem Tag 0,87 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Airtel Africa-Aktie investiert, befänden sich nun 1 149,425 Airtel Africa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 349,43 GBP wert. Mit einer Performance von +334,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa bezifferte sich zuletzt auf 13,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airtel Africa
|
18.03.26
|FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Gewinne in London: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.03.26