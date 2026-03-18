FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Airtel Africa-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Airtel Africa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Anteile betrug an diesem Tag 0,87 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Airtel Africa-Aktie investiert, befänden sich nun 1 149,425 Airtel Africa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 349,43 GBP wert. Mit einer Performance von +334,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa bezifferte sich zuletzt auf 13,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at