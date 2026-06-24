FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Airtel Africa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 57,045 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,52 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 23.06.2026 auf 3,48 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,52 Prozent gesteigert.

Airtel Africa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at