FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Airtel Africa-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Airtel Africa-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,21 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82,988 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,47 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 288,13 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 188,13 Prozent.

Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at