Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Frühes Investment
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Airtel Africa-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,95 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investierten, hätten nun 10 570,825 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2025 32 135,31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,04 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 221,35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Airtel Africa eine Börsenbewertung in Höhe von 10,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
