FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Airtel Africa-Aktien gewesen.

Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 GBP wert. Bei einem Airtel Africa-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,563 Airtel Africa-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 3,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,70 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55,70 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 12,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at