Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Anlage unter der Lupe
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Airtel Africa-Aktie 1,07 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 937,207 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 3 345,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,57 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 234,58 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 12,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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