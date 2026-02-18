Airtel Africa Aktie

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

Lukratives Airtel Africa-Investment? 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Airtel Africa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Airtel Africa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Airtel Africa-Anteile bei 0,77 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Airtel Africa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 130,628 Airtel Africa-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 452,76 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 17.02.2026 auf 3,47 GBP belief. Mit einer Performance von +352,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 12,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

