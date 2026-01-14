Airtel Africa Aktie

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

Frühe Investition 14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Airtel Africa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,18 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 845,309 Airtel Africa-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 022,82 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 13.01.2026 auf 3,58 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 202,28 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa bezifferte sich zuletzt auf 13,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

