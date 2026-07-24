FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Trust-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Alliance Trust-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alliance Trust-Aktie 5,58 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 792,115 Alliance Trust-Papiere. Die gehaltenen Alliance Trust-Aktien wären am 23.07.2026 23 637,99 GBP wert, da der Schlussstand 13,19 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136,38 Prozent angewachsen.

Am Markt war Alliance Trust jüngst 4,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at