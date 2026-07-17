FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Alliance Trust-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,00 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,000 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 13,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 326,00 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,60 Prozent.

Alliance Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at