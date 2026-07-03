Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Alliance Trust-Performance
|
03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.07.2025 wurde die Alliance Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,44 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 803,859 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 13,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 803,86 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,04 Prozent angezogen.
Alliance Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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