Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Langfristige Performance
|
28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Alliance Trust-Anteile an diesem Tag bei 12,60 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79,365 Alliance Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Trust-Aktie auf 13,73 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 089,68 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,97 Prozent.
Alliance Trust war somit zuletzt am Markt 5,14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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