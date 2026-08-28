FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Alliance Trust-Anteile an diesem Tag bei 12,60 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79,365 Alliance Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Trust-Aktie auf 13,73 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 089,68 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,97 Prozent.

Alliance Trust war somit zuletzt am Markt 5,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at