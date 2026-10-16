FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Alliance Trust-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alliance Trust-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alliance Trust-Anteile bei 6,02 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Alliance Trust-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 661,130 Alliance Trust-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 13,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 106,31 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131,06 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust bezifferte sich zuletzt auf 5,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at