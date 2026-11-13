FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Alliance Trust-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alliance Trust-Papier letztlich bei 5,75 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,391 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 13,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240,00 GBP wert. Mit einer Performance von +140,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Alliance Trust jüngst 5,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at