Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Alliance Trust-Performance
|
11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,18 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,818 Alliance Trust-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 131,96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,44 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 31,96 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alliance Trust einen Börsenwert von 4,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alliance Trust plc
Analysen zu Alliance Trust plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Trust plc
|15,30
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.