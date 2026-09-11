FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,18 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,818 Alliance Trust-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 131,96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,44 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 31,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alliance Trust einen Börsenwert von 4,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at