FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Alliance Trust-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Alliance Trust-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,73 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174,672 Alliance Trust-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 2 382,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,64 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 138,25 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Alliance Trust zuletzt 4,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at