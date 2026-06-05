FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Antofagasta-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,48 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51,348 Antofagasta-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 161,75 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 04.06.2026 auf 42,10 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 116,17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Antofagasta belief sich jüngst auf 42,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at