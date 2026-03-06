Antofagasta Aktie

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Lukrative Antofagasta-Investition? 06.03.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Antofagasta-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 5,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,165 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 700,64 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 05.03.2026 auf 38,57 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 600,64 Prozent.

Der Marktwert von Antofagasta betrug jüngst 39,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
