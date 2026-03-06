Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Lukrative Antofagasta-Investition?
|
06.03.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Antofagasta-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 5,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,165 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 700,64 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 05.03.2026 auf 38,57 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 600,64 Prozent.
Der Marktwert von Antofagasta betrug jüngst 39,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
06.03.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|42,96
|-3,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.