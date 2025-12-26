FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Antofagasta-Papier 15,44 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,477 Antofagasta-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (32,24 GBP), wäre die Investition nun 208,81 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 108,81 Prozent erhöht.

Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at