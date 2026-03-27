FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Antofagasta eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.03.2021 wurde die Antofagasta-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,908 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,79 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 26.03.2026 auf 32,46 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 91,79 Prozent vermehrt.

Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at