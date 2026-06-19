Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Lukrativer Antofagasta-Einstieg? 19.06.2026 10:04:24

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Antofagasta-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 13,94 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 7,176 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41,69 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 299,17 GBP wert. Mit einer Performance von +199,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 42,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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