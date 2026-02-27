FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,87 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 559,555 Antofagasta-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 837,06 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 26.02.2026 auf 42,60 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +138,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta bezifferte sich zuletzt auf 43,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at