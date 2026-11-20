Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Performance im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor einem Jahr eingebracht
Die Antofagasta-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Antofagasta-Papier bei 26,47 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 37,779 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 052,13 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 19.11.2026 auf 27,85 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 5,21 Prozent.
Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 27,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 mittags in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|31,57
|-4,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.