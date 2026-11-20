Das wäre der Gewinn bei einem frühen Antofagasta-Investment gewesen.

Die Antofagasta-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Antofagasta-Papier bei 26,47 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 37,779 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 052,13 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 19.11.2026 auf 27,85 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 5,21 Prozent.

Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 27,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at