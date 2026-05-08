Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Lohnende Antofagasta-Investition? 08.05.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Antofagasta-Anteile an diesem Tag 17,16 GBP wert. Bei einem Antofagasta-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,829 Antofagasta-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,99 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 227,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 127,25 Prozent gesteigert.

Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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